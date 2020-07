Bimbo di 4 anni investito da un'auto, denunciato il padre: "Non ha vigilato in maniera adeguata al proprio figlio"

Il fatto risale al 22 maggio scorso, quando un bambino di quattro anni era stato ricoverato all'ospedale di Faenza con il codice di massima gravità dopo che, nella prima serata di quel venerdì, era stato investito da un’auto. L’incidente era accaduto in borgo a Faenza, all’incrocio fra via Cimatti e via d’Azeglio.

Le indagini della polizia locale manfreda accorsa sul posto, per ricostruire l'evento, hanno accertato che il bimbo era per strada, in bicicletta, completamente solo e solo per caso non aveva riportato conseguenze irreparabili. Per tali motivi i caschi bianchi di via Baliatico hanno provveduto ora a denunciare, alla Procura della Repubblica di Ravenna, ai sensi dell’art 591 del codice penale, il padre del bimbo che lo aveva in custodia al momento dell’incidente, ritenendolo "responsabile di non aver vigilato in maniera adeguata sul proprio figliolo".

Purtroppo, i dati registrati dall'ASAPS, associazione da anni in prima linea sul fronte della sicurezza stradale, riportano che ad oggi sono già 17 i bimbi che hanno perso la vita sulle strade italiane nel 2020 e la maggior parte delle disgrazie è dovuta anche a comportamenti troppo disinvolti e disattenti dei genitori, come ad esempio non assicurare i piccoli con gli idonei sistemi di ritenuta quando viaggiano in auto. Al fine di tutelare proprio i più deboli, la polizia locale dell’URF, intensificherà, nei prossimi giorni, i controlli sulle modalità di trasporto dei minori sui veicoli nei comuni dell’unione.

Sempre sul fronte della sicurezza stradale i vigili faentini hanno denunciato a piede libero, le sere scorse, anche, una giovane faentina trovata con un tasso alcoolemico di oltre 1,5 alla guida della propria auto, dopo una festa tra amici, e un ragazzo minorenne, di origine albanese, trovato a condurre una motocicletta senza la prescritta patente di guida.