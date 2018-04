Sbalzata dall'auto e travolta, muore la notte di Pasqua: tre indagati per omicidio stradale

Sono tre le persone indagate per omicidio stradale in relazione al tremendo incidente che, nella notte di Pasqua a Camerlona, ha visto la 21enne Carmela Iorlano perdere la vita. Tra loro, come riporta l'edizione in edicola giovedì del Resto del Carlino, anche la compagna d'auto di Carmela, una 20enne di Punta Marina che stava guidando la Nissan Micra, oltre al 27enne ravennate con cui si è scontrata la Micra e infine il 44enne di Lugo a bordo del Fiat Doblò che ha travolto Carmela.

Ciò si è reso necessario per poter disporre l'autopsia sul cadavere di Carmela, per cercare di capire se la giovane sia deceduta dopo essere stata sbalzata fuori dall'auto, a seguito dell'impatto con il secondo veicolo, o se invece fosse ancora viva quando è stata investita. Nel frattempo le auto sono state poste sotto sequestro e i tre automobilisti sono stati sottoposti a tutti gli esami tossicologici del caso. Ora si attendono i risultati dell'autopsia.