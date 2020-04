Vola fuori strada e finisce cappottato in un campo: camionista in ospedale

E' finito fuori strada e si è cappottato in un campo. Lunedì mattina, intorno alle 7.20, un camionista 50enne di Cesena stava viaggiando su via Dismano verso Ravenna quando, circa 500 metri dopo l'abitato di San Zaccaria verso Osteria, ha improvvisamente perso il controllo del pesante mezzo e si è cappottato su un fianco finendo in un campo adiacente alla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata insieme ai Vigili del fuoco. Il ferito, uscito da solo dal camion e rimasto sempre cosciente, è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazioni. I pompieri hanno messo in sicurezza il camion, che trasportava truciolato, mentre la Polizia locale ha proceduto ai rilievi e alla gestione del traffico a senso unico alternato. Attualmente nel sinistro non sembrerebbero coinvolti altri veicoli.

Foto Massimo Argnani