Camion perde il carico di mais mentre viaggia: strada "gialla" e traffico in tilt

Traffico in tilt martedì in tarda mattinata all'altezza della rotonda di via Trieste a Ravenna, verso il ponte mobile di via delle Industrie. Un camion che trasportava mais, infatti, per via dell'apertura improvvisa di una sponda ha perso il materiale lungo la strada, ricoprendo la strada di granaglia gialla e rendendo l'asfalto scivoloso, anche a causa della pioggia. Sul posto, per la pulizia, sono intervenuti i mezzi di Hera, mentre la Polizia municipale di Ravenna ha gestito le lunghe file di veicoli formatesi.

Foto dalla pagina Facebook "Ravenna Sos chat"