Camion ribaltato: chiusa l'E45 con uscita obbligatoria a Mirabilandia

Uscita obbligatoria a Mirabilandia per chi percorre l'E45 verso sud, venendo da Ravenna. Il tratto della strada statale 3 Bis Tiberina è temporaneamente chiuso in direzione sud all’altezza del km 236,000 nei pressi di Ravenna a causa di un mezzo pesante ribaltato. E' quanto informa una nota dell'anas. L’uscita per chi viaggia in direzione sud è all’altezza dello svincolo per Mirabilandia.