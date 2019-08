Perde il controllo della bici e rovina sull'asfalto: soccorso dall'elicottero del 118

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di giovedì sulla statale 306 'Casolana-riolese', all'altezza del nuovo ponte sul Rio Cà Brete. Intorno alle 18.30 un ciclista, un 55enne di origini slovacche residente a Castel Bolognese, nei pressi di una discesa molto ripida ha perso il controllo della bici in modo autonomo ed è rovinato a terra in maniera violenta. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il ferito - che ha riportato diverse lesioni ed escoriazioni, oltre a un trauma cranico - è stato portato con codice di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto, per i rilievi di legge, i Carabinieri di Faenza.