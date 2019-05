Fatale incidente: cade dalla bicicletta e perde la vita

Fatale incidente martedì pomeriggio nei pressi di Marradi, nel Mugello, in cui ha perso tragicamente la vita un 66enne di Lugo. Intorno alle 15, su segnalazione dei soccorritori del 118, i Carabinieri di Marradi sono intervenuti sulla strada provinciale 20 "Modiglianese", in località Sessana. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che il ciclista lughese sia uscito di strada rovinando a terra e decedendo per via di alcune lesioni riportate durante la caduta. Su disposizione del pm della Procura della Repubblica di Firenze la salma è stata consegnata ai familiari. L'uomo stava percorrendo la strada insieme a un gruppo di altri ciclisti.