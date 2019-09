Auto ruote all'aria ed un tamponamento: doppio incidente sull'A14 Dir, tre feriti

Doppio incidente giovedì pomeriggio lungo l'autostrada A14 Dir. Il primo si è verificato intorno alle 15.30 all'altezza del chilometro 4+100, con una "Nissan Terrano" che è cappottata mentre procedeva in direzione A14. A bordo vi erano due uomini, un 57enne e un 60enne, che sono rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo. Entrambi sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo e dai sanitari del 118 che hanno operato con due ambulanze e l'elimedica decollata da Ravenna ed atterrata sulla sede stradale. Fortunatamente le loro condizioni non erano gravi, ma sono stati trasportati al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena con codici di media gravità.

La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Polizia Autostradale di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Non si esclude che la perdita di controllo possa esser stata innescata dall'usura di un pneumatico anteriore. Per consentire le operazioni di soccorso l'arteria è stata chiusa al traffico. Nell'incolonnamento che si è venuto a creare vi è stato un tamponamento tra un'auto ed un camion, con un ferito non grave, trasportato al nosocomio di Lugo. La chiusura della carreggiata sud si è prolungata, mentre nell'altra è stato istituito un senso unico alternato col personale di Autostrade per l'Italia sul posto.

Fotoservizio di Massimo Argnani