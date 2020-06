Schianto tra due auto sull'Adriatica: Porsche finisce nel fosso, forti ripercussioni al traffico - FOTO

Non ci sono fortunatamente feriti gravi nello schianto avvenuto poco prima delle 19 a Ravenna, all'incrocio tra l'Adriatica e via Canala, poco prima di Camerlona. L'incidente ha coinvolto, per fase ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una Volkswagen e un Porsche con due persone a bordo: una delle due vetture, la Porsche, è finita nel fosso. Per fortuna non vi sono stati feriti in gravi condizioni anche se, inizialmente, era stata inviata anche l'elimedica sul posto insieme a tre ambulanze del 118. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Ravenna. Fortissime le ripercussioni al traffico veicolare

