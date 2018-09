Dopo lo schianto all'incrocio la sua auto si ribalta: il ferito in elimedica al "Bufalini"

Spaventoso incidente stradale sabato mattina intorno alle 9.30 a Ducenta, frazione del comune di Ravenna poco distante da San Pietro in Vincoli. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale di Ravenna si sono scontrate una minicar Aixam e una Opel Astra. A quanto sembra da una prima sommaria ricostruzione dei fatti la minicar, condotta da un 69enne residente nel ravennate, stava procedendo su via Budria in direzione Massa Castello quando, giunto all’intersezione con via Castello, si è scontrato con un’Opel Astra Sw condotta da un albanese di 44 anni residente a Ravenna, che procedeva verso S.Pietro in Vincoli.

Nello spaventoso urto la station wagon è finita all’interno del cortile di un’abitazione sfondando le recinzioni ma per il conducente solo lievi contusioni. E’ andata peggio al 69enne che, dal punto di impatto, è finito ribaltandosi sulla sua minicar a circa 20 metri di distanza, rimanendo incastrato al suo interno. Soccorso dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, è stato liberato dalle lamiere e, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato con codice di massima gravità al Bufalini di Cesena con l’elimedica. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi di legge.