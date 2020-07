Dopo l'impatto una 'Panda' percorre cinquanta metri su un fianco, poi si ribalta: ferito un uomo - FOTO

E' andata tutto sommato bene, vista la dinamica dell'incidente. Un sinistro stradale è avvenuto intorno alle 7 di sabato mattina quando, per cause ancora in fase di accertamento definitivo da parte delle forze dell'ordine, due auto sono venute a collisione in via Chiavica Romea, all'altezza dell'intersezione con via Antiochia, in centro città.

La dinamica pare comunque abbastanza chiara: da una prima ricostruzione dei fatti una Suzuki Ignis condotta da una donna di mezza età si è immessa da via Antiochia in via Chiavica Romea senza accorgersi che, dalla propria destra, stava arrivando una Fiat Panda condotta da un uomo. La Seat è andata a impattare contro l'altra piccola utilitaria, facendola letteralmente "decollare" su un fianco: la Panda ha percorso un'altra cinquantina di metri proprio sul fianco strisciando sull'asfalto, per poi fermarsi ribaltata in mezzo alla corsia. Nell'impatto l'uomo a bordo della Fiat è rimasto ferito ma non in maniera grave, ed è stato trasportato dai sanitari del 118 con un codice di media gravità all'ospedale. Praticamente illesa la signora. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Ravenna: intervenuti anche i Vigili del Fuoco della città bizantina.