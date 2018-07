Incidenti in serie in autostrada, traffico in tilt in entrambe le direzioni e code chilometriche

A14 in tilt lunedì mattina per una serie di incidenti uno dietro l'altro. Tra Faenza e la diramazione per Ravenna il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per un incidente tra più veicoli e una moto, avvenuto all'altezza del km 59 alle 9.10. Si sono formati otto chilometri di coda, in aumento tra Forlì e la diramazione per Ravenna. In coda all'incidente si sono verificati altri due incidenti, rispettivamente al km 61 e, quello più grave, al km 65. Verso Ancona, oltre al traffico bloccato, si registrano incolonnamenti tra la diramazione per Ravenna e Faenza, con tempi di percorrenza tra Ravenna e Faenza di un'ora e due ore tra Faenza e Forlì, cosa che ha causato il riversamento del traffico sulla via Emilia dove sono presenti ulteriori incolonnamenti. Sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanici e sanitari e i Vigili del Fuoco. Il traffico è tornato alla normalità solo dopo le 14.30.

