Mezzo pesante finisce ruote all'aria: illeso il conducente

Mezzo pesante si ribalta a bordo strada: conducente illeso. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato in Via Sinistra Canale Inferiore, nel tratto compreso fra Villa Prati e Bagnacavallo. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. La circolazione nell'area interessata ha subìto rallentamenti.