Violento schianto tra due auto: gravissime madre e figlia

Gravissimo schianto domenica nel primo pomeriggio: due donne, madre e figlia, sono finite ricoverate in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, la madre in particolare versa in condizioni critiche. L’incidente, avvenuto poco prima delle 14 di domenica, ha coinvolto due autovetture che percorrevano via Baiona, nell’immediatezza della rotonda del cimitero, in direzione dell’area industriale. La complessa dinamica dell’urto tra le due macchina è al vaglio della Polizia Locale di Ravenna: ad essere entrate in collisione sono state un’Audi A3, guidata da un trentenne della Basilicata, e una Peugeot 208 con le due donne a bordo ed un cagnolino.

Nel violento schianto entrambe le donne sono rimaste gravemente ferite. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco per liberare dalle lamiere la ferita più grave, una donna di 71 anni di Porto Fuori. L’anziana è stata quindi caricata sull’elicottero del 118 con un codice di massima gravità, e portata al Bufalini di Cesena. Grave, ma cosciente, la figlia di 42 anni. Nessuna ferita per il conducente dell’Audi A3, mentre il cane è stato affidato ad un addetto del canile, per le cure veterinarie. Via Baiona è stata chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi.