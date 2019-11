Paura in via Circonvallazione al Molino: giovane ciclista travolto da un'auto

Paura nella prima serata di martedì in via Circonvallazione al Molino, dove un giovane è stato investito da un'auto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia locale di Ravenna, un'auto, una "Renault Clio" condotta da un 21enne di Bagnacavallo, stava percorrendo l'arteria proveniente da via Nullo Baldini, quando è finita contro un 28enne di nazionalità pakistana che si trovava in sella a una bici. Lo straniero è finito sul parabrezza della vettura, per poi rovinare sull'asfalto.

Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, il 28enne non ha mai perso conoscenza. Dopo esser stato stabilizzato è stato trasportato col codice di media gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. La circolazione stradale, regolata dalla Polizia locale, non ha subito particolari ripercussioni.

Foto di Massimo Argnani