Pauroso schianto la sera di Halloween: sei feriti, c’è anche una bambina

Sono sei i feriti di un grave incidente stradale che si è verificato giovedì sera a Feenza, tra via Lugo e via Pana. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della municipale di Faenza si sono schiantate in maniera frontale due auto: una Musa con a bordo quattro ragazzi e una Audi con a bordo una madre con La figlia di 10 anni.

L’impatto è stato molto violento. A riportare la peggio è stato un ragazzo a bordo della Musa, trasportato in codice di massima gravità all’ospedale di Ravenna. Ferite meno gravi per gli altri occupanti di entrambe le vetture, trasportati tra i nosocomi di Ravenna e Cesena.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno aiutato i sanitari del 118 (giunti con 3 ambulanze e auto medica) ad estrarre i feriti dalle lamiere. Disagi al traffico veicolare.