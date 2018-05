Pedone investito da un'auto sulla Ravegnana: trasportato in ospedale in elicottero

Ennesimo incidente stradale all'alba di mercoledì mattina. Intorno alle 7.30, a Faenza, un 49enne di Solarolo che stava circolando nel controviale di via Ravegnana in zona San Rocco (all'altezza della farmacia) a bordo della sua Fiat Uno, nell'immettersi sulla Ravegnana-Brisighellese svoltando a sinistra ha investito un pedone, un 68enne senegalese residente a Faenza, che stava attraversando la Ravegnana da Forlì in direzione Bologna. Subito sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica, che hanno trasportato il pedone con codice di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Il conducente di Solarolo non ha riportato traumi o ferite particolari e ha rifiutato le cure dei sanitari. Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta la Polizia municipale.