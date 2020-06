Ritrovato in stato di semincoscienza sull'asfalto, giallo sulle strade faentine

Giallo sulle strade faentine dopo che, nella tarda serata di sabato, è stato trovato un giovane in stato di semincoscenza sull'asfalto. La segnalazione alla polizia Municipale è arrivata poco dopo le 23 e parlava di un ragazzo ritrovato riverso sull'asfalto della via Emilia Levante a Ponte del Castello con accanto una bicicletta. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata e, dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Gli agenti della Municipale lo hanno poi identificato come un cittadino pakistano di 24 anni. Sono in corso le indagini per capire se si sia trattato di una caduta accidentale, di un investimento col pirata della strada che è poi fuggito senza prestare soccorso o un'aggressione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.