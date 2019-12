Rovinosa caduta in bici, signora portata in elimedica al "Bufalini"

Una rovinosa caduta in bicicletta all'origine dell'incidente che, nel tardo pomeriggio di Santo Stefano, ha visto una signora venire ricoverata al "Bufalini" di Cesena. Tutto è avvenuto intorno alle 18.30 in via Passetto quando, per cause ancora in corso di accertamento, una 50enne di nazionalità albanese stava pedalando in direzione della città quando nella discesa dal cavalcavia ha perso l'equilibrio rovinando sull'asfalto e sbattendo violentemente la testa sull'asfalto. Soccorsa in un primo momento dagli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme facendo accorrere l'ambulanza e l'auto medicalizzata del 118, la signora che non ha mai perso conoscenza è apparsa molto confusa tanto che per sicurezza è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Bologna. Stabilizzata, è stata quindi trasportata per accertamenti nel nosocomio cesenate dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale della Bassa Romagna.