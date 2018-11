Perde la vita in un violento schianto sull'Adriatica: statale chiusa al traffico per ore

Gravissimo incidente martedì, poco prima delle 14, sulla statale Adriatica tra gli abitati di Camerlona e Mezzano, all'altezza della curva poco dopo l'incrocio con via Piangipane. Dai primi rilievi una 47enne che percorreva la statale a bordo di una Fiat 500, da Ravenna verso Ferrara, forse a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi prima contro un camion, condotto da un uomo rumeno, poi contro due auto, una Renault Megane con a bordo un 36enne, e una Ford Fiesta condotta da una 40enne.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con tre ambulanze ed elicottero, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 47enne. Sul posto anche la Polizia stradale e i Vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni di soccorso e i Carabinieri per la viabilità. La statale è stata completamente chiusa al traffico per diverse ore, fino alla riapertura avvenuta dopo le 18.

