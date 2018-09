Schianto frontale tra due auto lungo la Ravegnana: ferita anche una donna incinta

Domenica mattina si è verificato un incidente lungo via Ravegnana, tra gli abitati di Ghibullo e Longana. Una donna che procedeva verso Ravenna a bordo di una Peugeot 107 si è schiantata contro una Kia Venga, con a bordo un uomo e una donna incinta al settimo mese, che andava in direzione di marcia opposta. Nell'urto la Peugeot è finita fuori strada, mentre la Kia ha terminato la corsa contro il guard rail. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero, che hanno trasportato i tre feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Ravenna e la Polizia municipale, che ha chiuso la strada in entrambe le direzioni (all'altezza del chilometro 208) per permettere i soccorsi e i rilievi deviando il traffico all'altezza di Longana e Ghibullo. La strada è stata riaperta al traffico intorno alle 14.