Tragedia sulla via Emilia: muore a soli 21 anni in uno schianto frontale

Incidente a Imola: frontale tra auto, muore a 22 anni

„Un'altra tragedia sulle strade. E' morto a soli 21 anni Matteo d'Angelo, residente a Castebolognese, che martedì mattina è rimasto vittima di un grave incidente d'auto sulla via Emilia nei pressi di Imola. La sua auto, una Panda vecchio modello, intorno alle 10.30 si è schiantata all'altezza del civico 41/a contro una Peugeout 207, che proveniva dalla direzione opposta. Arrivati sul posto i soccorsi, ambulanza, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale, per il giovane non c'era già più nulla da fare: rimasto incastrato ed estratto dalle lamiere dell'auto, il ragazzo è deceduto sul posto.

Ora la Polizia Municipale sta ricostruendo quanto accaduto: sulla base dei primi accertamenti le due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Ferito in maniera seria, ma non in pericolo di vita, anche l'altro conducente, un 20enne residente a Imola, ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna. La circolazione sulla via Emilia è stata fortemente rallentata per circa un'ora, con una corsia della carreggiata chiusa per permettere la rimozione dei veicoli e i rilievi del caso.

“