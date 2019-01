Schianto in bicicletta sulla Felisio, grave una donna: probabilmente la causa è un'auto pirata

E' probabilmente un'auto pirata la responsabile di un grave incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Felisio, all'ingresso dell'abitato di Lugo, intorno alle 22 di venerdì sera. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale della Bassa Romagna una signora di 56 anni che percorreva in bicicletta la via in direzione Lugo, è stata tamponata da un mezzo che la seguiva, probabilmente un'auto. La signora, del lughese, è stata scaraventata a terra.

Soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e l'auto con il medico a bordo, la donna è stata trasportata con il codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Sembra che nessun testimone abbia assistito alla scena, ma sono ben visibili sulla bicicletta della signora i segni del tamponamento. Presumibilmente verranno cercate eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti intorno al luogo del sinistro. Indagini in corso.