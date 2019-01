Motociclista si schianta contro un camion: trasportato al Bufalini, è grave

Lunedì mattina, poco dopo le 11.30, si è verificato un incidente a Faenza. Un motociclista, che procedeva lungo via Galvani, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia municipale faentina all'improvviso, all'altezza di via Galilei, si è schiantato contro un autocarro. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 76enne di Faenza: sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.

Immagine di repertorio