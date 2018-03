Disperata frenata, scivola e resta intrappolato sotto l'auto: centauro in condizioni critiche

Grave incidente sabato pomeriggio sulle strade del Lughese. Un motociclista versa in condizioni critiche in seguito ad uno schianto avvenuto intorno alle 16 in via De Brozzi, all'altezza del cimitero di Lugo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale della Bassa Romagna, il centauro stava percorrendo in sella ad una "Kawasaki" l'arteria provenendo da Massa Lombarda. Improvvisamente, dalla direzione opposta, un'auto, una "Chevrolet Cruze", condotta da un 72enne, stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per immettersi nel parcheggio del campo santo.

Il motociclista, notando l'improvviso ostacolo, ha effettuato una lunga frenata, finendo a terra, impattando contro l'auto e rimanendo intrappolato sotto il veicolo, mentre la "Kawasaki" ha proseguito nella corsa, finendo la corsa in via Canaletta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elimedica. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Presenti oltre ai sanitari anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo, mentre gli agenti della Municipale, oltre ai rilievi, hanno coordinato la viabilità.