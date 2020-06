Il boato dell'incidente sveglia il vicinato: motociclista in ospedale

Schianto nella notte a Faenza. Intorno alle 2 un 41enne faentino che stava viaggiando su via Donizetti, a bordo di una moto Triumph Speed Triple, ha perso il controllo del bolide ed è rovinato a terra. Il motociclista è caduto dietro un'auto parcheggiata, mentre la moto ha continuato la propria corsa per una settantina di metri andando a impattare contro la cancellata della casa al civico 1 di via Wagner, facendo molto rumore e svegliando i residenti che hanno dato l'allarme.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito - rimasto cosciente - all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la moto in fumo. Per i rilievi di legge sono intervenute le volanti di Polizia del commissariato di Faenza. Attualmente non risultano coinvolti altri mezzi.