Sono gravi le condizioni di un 30enne, rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi la notte di Natale a Carraie. Il giovane, al volante di una "Nissa Micra", stava percorrendo via Cella con direzione di marcia Cesena-Ravenna. Improvvisamente, per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Municipale di Ravenna, l'automobilista ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero, all'altezza dell'incrocio con via Garavina.

A chiedere l'intervento dei sanitari del 118, intorno all'1, sono stati alcuni residenti, che hanno sentito il botto dell'impatto. Il personale di "Romagna Soccorso" si è mobilitato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, affiancato dai Vigili del Fuoco. Il ferito, inizialmente senza conoscenza, è stato stabilizzato e trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.