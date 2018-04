Perde il controllo del camion, si schianta contro un'auto e vola nella scarpata

Si stava immettendo nella rotonda degli Scaricatori, in zona Bassette, quando improvvisamente ha perso il controllo del camion che stava guidando. Mercoledì mattina, poco dopo le 7.30, un camionista senegalese che stava uscendo dalla Romea, su via Canale Magni, dirigendosi verso la zona del porto ha perso il controllo del camion e ha sbandato contro il guard rail, per poi impattare contro una Mazda condotta da un 60enne che stava percorrendo la rotonda. Nel violento urto, l'auto è finita a bordo strada contro il guard rail, mentre il camion è rovinato nella scarpata che costeggia la carreggiata.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con l'ambulanza e i Vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni di soccorso. Il camionista non ha riportato particolari traumi o ferite, mentre il 60enne a bordo dell'auto è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità per le cure del caso. La rotonda è rimasta chiusa per una ventina di minuti per permettere i primi soccorsi ed è poi stata riaperta con un ristringimento nel punto dove si trovavano i mezzi incidentati, ma non si sono verificate particolari ripercussioni sul traffico, nonostante l'orario di punta. Sul posto anche la Polizia municipale di Ravenna.