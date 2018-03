Scontro tra due auto, un ferito resta intrappolato nell'abitacolo

E' di un ferito grave il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto nel primo pomeriggio di martedì a Faenza in via Bianzarda di San Biagio, in corrispondenza dell'intersezione con via Emilia Levante. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina sono venuti a collisione una "Fiat Punto" ed una "Opel Cubo". Ad aver la peggio è stato il conducente della prima auto, rimasto intrappolato nell'abitacolo. Per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Faenza. L'uomo, sempre coscienze, è stato quindi affidato alle cure dei sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica. Caricato sull'elicottero, è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.