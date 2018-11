Scontro tra due mezzi: chiusa provvisoriamente l'Adriatica

La strada statale 16 “Adriatica” è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni sabato mattina a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 155, nel comune di Ravenna. Nell’incidente, sui cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti 2 veicoli. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine sul per la gestione della viabilità in piena sicurezza e per ripristinare la transitabilità appena possibile.