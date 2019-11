Si schianta contro un albero sulla San Vitale, paura per un 63enne

E’ uscito di strada andandosi a schiantare contro un albero. E’ l’incidente avvenuto intorno alle 17 di domenica a Massa Lombarda, lungo la via San Vitale. L’incidente ha riguardato un uomo di 63 anni che si trovava alla guida di una Opel Corsa. Per cause ancora in via di accertamento, la vettura ha sbandato nella corsia opposta, nei pressi dell’intersezione con via Argine San Paolo, finendo con l’impattare contro degli alberi. Sul posto per i soccorsi si sono portati gli addetti del 118, anche con l’auto medicalizzata e i vigili del fuoco di Lugo. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Il 63enne è stato portato all’ospedale di Ravenna in condizioni di media gravità.