Investito mentre attraversava la strada al mare, grave un anziano

E' finito investito da un'auto in transito riportando ferite gravi e diverse fratture alle gambe. E' questo l'esito dell'incidente stradale che si è verificato giovedì mattina a Marina Romea. Vittima è un anziano di 75 anni, ravennate, portato con un codice di massima gravità all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15,15 all'altezza del numero civico 92 di viale Italia, l'asse principale della località turistica. Secondo la prima ricostruzione l'anziano stava attraversando la strada in un punto in cui non sono presenti strisce pedonali, quando è stato violentemente colpito da un'auto in transito, una Opel Insigna condotta da un bellunese, che percorreva viale Italia in direzione di Marina di Ravenna. Sul posto si sono portati i soccorsi del 118 con l'ambulanza e l'auto medicalizzata. Presente per i rilievi una pattuglia della Polizia Locale, col supporto per la viabilità della Capitaneria di Porto e della Polizia Provinciale, entrambe lì in transito e in pattugliamento.

