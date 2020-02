Travolta da un'auto mentre attraversava: non cosciente dopo l'impatto, grave una donna

Si trovava sulle strisce pedonali, munite anche di isola spartitraffico, ed è stata travolta da un'auto in transito. Per questo è stata ferita in molto molto grave una signora di 59 anni, ennesimo “utente debole” vittima della strada. L'incidente si è verificato intorno alle 12 di giovedì in viale Alberti a Ravenna. Una Fiat Punto, che percorreva il viale in direzione Ponte Nuovo, condotta da un anziano, l'ha colpita mentre attraversava. La donna è stata prima “caricata” sul cofano e il parabrezza e poi sbalzata sull'asfalto.

Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con l'automedica e l'ambulanza del 118. La donna era non cosciente dopo l'impatto. Il personale sanitario ha quindi optato per condurla con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena con l'ambulanza, in quanto maggiormente specializzato per gli eventi traumatici gravi. Sul posto la Polizia Locale di Ravenna per i rilievi dell'accaduto. Solo lievi disagi al traffico per la parziale e temporanea chiusura della strada.

Foto di Massimo Argnani