La schianto è impressionante e non lascia scampo ad un 53enne: ennesima tragedia sulle strade

Lo schianto è stato impressionante: tragico incidente stradale, purtroppo con esito fatale, nella notte tra venerdì e sabato a Fusignano in via Santa Barbara nei pressi del civico 13, quando da poco era passata l'una. Nel drammatico schianto è deceduta una persona: inutili i tentativi dei sanitari del 118 di riportare in vita l'uomo, un 53enne residente a Faenza, Filippo Bubani

L'uomo a bordo di una Suzuki Sx4, stava percorrendo via S.Barbara in direzione centro di Fusignano, quando nei pressi della rotonda con via Garibaldi ha perso il controllo del mezzo ed è andato ad impattare con la parte lato guida contro un albero che si trova dopo la piccola rotatoria. L'auto è letteralmente rimbalzata poi contro il muro laterale per poi finire la propria corsa a cavallo della pista ciclabile. I residenti della zona si sono svegliati e hanno chiamato il 118, intervenuto con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo: ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto oltre ai Carabinieri di Lugo, anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo. Il tratto stradale è rimasto chiuso per circa tre ore per permettere i rilievi dell'incidente, la pulizia della sede stradale e la rimozione del mezzo.