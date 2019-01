Tragedia in A14, nella drammatica carambola muore una ragazza

Tragedia in A14 bis, nella mattinata di sabato, dove una ragazza è deceduta in seguito a una drammatica carambola. Il sinistro si è verificato verso le 10.45 poco prima dello svincolo di Fornace Zarattini, in direzione di Ravenna, quando più veicoli si sono scontrati tra loro. L'autostrada è stata bloccata per permettere i soccorsi del personale del 118, arrivato sul posto con 5 ambulanze e l'elimedica, e dei vigili del fuoco. Nonostante tutti gli sforzi dei sanitari, la ragazza è deceduta sul posto. Altri 6 feriti, con lesioni da gravi a medie, sono stati smistati negli ospedali di Ravenna e Lugo. A mezzogiorno l'autostrada risulta essere ancora chiusa al traffico.

SEGUONO AGGIORNAMENTI