Travolta mentre attraversa la strada nei pressi del porto-canale di Cervia: grave una donna

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di sabato a Cervia, quando mancavano pochi minuti alle 17. Il sinistro è avvenuto tra le vie Oriani e via Spallicci, a Cervia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Cervia una signora di 86 anni stava attraversando via Oriani nei pressi delle strisce pedonali, non è chiaro se a bordo della bicicletta o meno, con direzione di marcia porto canale/Milano Marittima. Alla propria destra è sopraggiunta una Opel Corsa con a bordo un cesenate di 27 anni che ha 'caricato' la donna sul cofano e parabrezza del mezzo, per poi farla rovinare sull'asfalto. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno provveduto a praticare le prime cure del caso alla signora, per poi trasportarla con il codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.