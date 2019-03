Tremendo frontale all'alba, due persone in gravi condizioni

E' di due feriti, entrambi in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente che si è verificato all'alba di sabato sulla via Dismano a Borgo Faina. Il sinistro è avvenuto veso le 6.45 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale, si sono scontrati frontalmente un Fiat Ducato che viaggiava verso Rimini e una Dacia che proveniva in senso opposto. Un impatto tremendo con la vettura che è carambolata fuori strada mentre, il furgone, è andato completamente distrutto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze, e i vigili del fuoco con questi ultimi che hanno provveduto ad estrarre i feriti dalle lamiere contorte. A causa delle condizioni degli automobilisti, è stato chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza da Bologna. I due feriti, un 65enne e un 34enne, dopo essere stati stabilizzati sono stati entrambi trasferiti d'urgenza al "Bufalini" di Cesena.