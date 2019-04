Vola nel fosso con la bici, trovato da un passante: era ubriaco

"Curioso" incidente in bicicletta a Bagnacavallo. Lunedì pomeriggio, poco dopo le 14, un uomo che stava passeggiando lungo via Crocetta si è accorto che nel fosso adiacente alla strada c'era un uomo, all'apparenza incosciente, con a fianco una bicicletta. Il passante ha subito dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, oltre alla Polizia locale della Bassa Romagna. L'uomo, che respirava autonomamente, sarebbe finito nel fosso a causa di un elevato tasso alcolemico. Al suo fianco è stata anche trovata una busta piena di bottiglie di birra. Il ciclista, un 44enne rumeno, è stato trasportato al pronto soccorso di Lugo per le cure del caso.

Foto Massimo Argnani