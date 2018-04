Sciagura di Pasqua: dopo lo schianto viene sbalzata dall'auto. Travolta e uccisa

Dramma di Pasqua sull’Adriatica intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica. Una ragazza è morta e altre cinque sono rimaste ferite in un tremendo schianto tra tre auto a Camerlona, all’incrocio con via Bagarina. A quanto sembra da una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio della Polizia Stradale di Lugo, sembrerebbe che una Nissan Micra si stesse immettendo sull’Adriatica da via Bagarina quando è stata colpita da una Civic. Nell’urto, violentissimo, entrambi i mezzi sono stati catapultati nel fosso: purtroppo una ragazza è volata fuori dall’abitacolo di uno dei due mezzi, venendo travolta da un terzo mezzo, un Fiat Doblò con a bordo due persone che procedeva in direzione di Ferrara, anch'esso finito nel fosso dopo l'impatto.

La ragazza è morta sul colpo dopo essere stata sbalzata a trenta metri di distanza, nonostante il prodigarsi dei sanitari del 118 giunti sul posto con diverse ambulanze e l’auto con il medico a bordo. Gli altri feriti sono stati trasportati agli ospedali di Ravenna, Lugo e Faenza: due sono gravi, lievi ferite per gli altri occupanti del mezzo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Municipale di Ravenna.