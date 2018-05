Violento schianto all'incrocio dell'Adriatica: ferito un altro centauro

Lo schianto è avvenuto in uno degli incroci più trafficati, quello tra l'Adriatica e via Dismano, regolato da un semaforo. A farne le spese è stato, ancora una volta, un motociclista, che viaggiava in direzione nord a bordo di una moto di grossa cilindrata. Intorno alle 16 di sabato, nell'attraversamento dell'incrocio, il motociclista è entrato in collisione con un'automobile che, secondo le prime ricostruzioni, svoltava a sinistra dall'Adriatica verso via Dismano e il centro di Ravenna. L'impatto con la "Ford Fiesta" è stato violento e il motociclista è stato sbalzato in terra. Sul posto si è portato il personale del 118, che ha soccorso il ferito, un 59enne, portandolo con un codice di massima gravità all'ospedale di Ravenna. Pesanti le ripercussioni sul traffico durante l'intervento di soccorso e di rilievo della dinamica a cura della Polizia Municipale.