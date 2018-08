Incrocio pericoloso, dopo la petizione il consigliere sollecita: "Intervenire al più presto"

Uno studio di fattibilità e interventi per la viabilità all'intersezione tra via Sant'Alberto, via Popilia Antica e via Teodato: è la richiesta oggetto di un'interrogazione presentata all'amministrazione comunale dal capogruppo di Ama Ravenna Daniele Perini. "La viabilità in questa intersezione rappresenta una seria criticità, con forti ricadute a livello di sicurezza e di inquinamento - spiega il consigliere di maggioranza - A luglio 2017 ha avuto luogo una Commissione consiliare per esaminare la petizione proposta sulla questione in oggetto, facendo seguito a un sopralluogo avvenuto nei mesi precedenti a opera dell'assessore Roberto Fagnani e dei responsabili comunali del Servizio Strade, e ad agosto l'amministrazione informò il primo firmatario che entro la fine dello stesso anno sarebbe stato realizzato un opportuno studio di fattibilità. Nonostante vari solleciti dei firmatari, però, non è giunta al momento alcuna risposta". Perini chiede dunque "di mantenere l'impegno garantito nella fase di esame della petizione, al fine di non far venir meno il rapporto di fiducia tra cittadini ed ente e, soprattutto, di fornire risposte finalmente concrete a una delicata situazione che, nel frattempo, ha visto addirittura un aumento delle infrazioni commesse e, globalmente, delle situazioni di pericolo".