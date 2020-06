Ancora un infortunio sul lavoro: uomo ferito alle Bassette

Ancora un infortunio sul lavoro, a distanza di soli tre giorni da quello in cui sabato ha perso la vita un giovane operaio dell'Unigrà. Questa volta l'infortunio si è verificato a Ravenna in una ditta della zona delle Bassette, in via Monti. Dalle prime informazioni martedì mattina, intorno alle 9.30, un uomo di 51 anni, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei Carabinieri di Ravenna, si sarebbe ferito a un braccio ed è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità.

MAGGIORI INFORMAZIONI IN SEGUITO