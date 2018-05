La tettoia di un macchinario cede all'improvviso, volo di 5 metri: feriti due operai

E' di due operai feriti il bilancio di un infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di domenica a Piangipane in un'azienda specializzata nella produzione di prodotti da forno surgelati. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dai Carabinieri e dal personale della Medicina del Lavoro, quattro operai di una ditta esterna erano impegnati in una manutenzione nella tettoia di un macchinario collocato all'interno di un capannone dell'azienda in via Braccesca. Improvvisamente la struttura è ceduta, con due dei quattro operai che hanno impattato al suolo dopo un volo di circa cinque metri. Gli altri due sono riusciti invece a cavarsela con lievi lesioni, restando aggrappati alla tettoia stessa.

Subito si sono mobilitati i sanitari del 118, che hanno operato con due ambulanze, altrettante auto mediche e l'elimedica atterrata nel piazzale. I due feriti, rispettivamente un italiano ed un romeno, sono stati trasportati al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Uno dei due è giunto con l'elisoccorso. Entrambi erano coscienti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area.