Iniziano i lavori di messa in sicurezza della passerella ciclopedonale sui Fiumi Uniti

Inizieranno lunedì, 12 novembre, i lavori di messa in sicurezza della passerella ciclopedonale sui Fiumi Uniti in via Romea sud, collegata al sistema dei percorsi ciclopedonali a monte e a valle tramite due rampe di accesso. Nel corso degli anni l’impalcato in legno, lungo circa 55 metri e largo 2,65, ha subito un graduale deterioramento fino ad arrivare allo stato attuale in cui si sono create feritoie fra le travi.

L’intervento, per il quale il Comune ha investito 16mila euro, verrà eseguito durante le ore notturne, dalle 21,30 alle 6,30, per limitare i disagi alla circolazione pedonale e ciclabile derivanti dalla necessaria chiusura della passerella. È previsto il completo smontaggio del tavolato e dell'orditura di supporto sottostante che verrà completamente sostituita e il successivo rimontaggio del tavolato, con la parziale sostituzione delle tavole più ammalorate.

L’ordinanza della viabilità prevede l’istituzione temporanea del divieto di transito ai pedoni e alle biciclette a partire dall’inizio dei lavori fino al 6 dicembre prossimo. Nella fascia oraria 21,30-6,30 pedoni e ciclisti saranno autorizzati a transitare sul vicino ponte dove verrà istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h.