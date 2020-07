Iniziati i lavori per la messa in sicurezza del canale Bedazzo a Lugo

Nel mese di giugno sono cominciati i lavori per la messa in sicurezza idraulica del bacino scolante del canale Bedazzo, afferenti al comparto di Lugo Nord. I lavori comporteranno la realizzazione in due aree verdi esistenti di due diverse vasche di laminazione: esse consentiranno un idoneo presidio in caso di emergenza idraulica del comparto. Una prima sarà ricavata nell’ex campo da calcio di via Copernico e via Torricelli, adiacente al canale “Tratturo”, mentre una seconda sarà in un’area verde nelle adiacenze della rotonda su via Piratello, prossima a via Bedazzo e via Morgagni.

Il progetto, approvato con Delibera di Giunta Comunale 210 del 27/12/2019, ammonta a 500mila euro di quadro economico e la ditta che ha vinto l’appalto è Costruzioni Castellin Lorenzo srl di Monselice (Padova). In entrambe le aree sono in corso le indagini finalizzate alla eventuale individuazione e bonifica di ordigni bellici e le indagini di archeologia preventiva. La progettazione delle opere è stata effettuata per conto del Comune di Lugo dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. La direzione lavori è effettuata da quest’ultimo congiuntamente al Servizio Infrastrutture del Comune di Lugo. Si prevede l’ultimazione delle opere e la loro piena messa in funzione entro la prossima stagione invernale.