Invasioni di Ferrari a Lugo per la tradizionale Festa del Cavallino Rampante

Lugo ha ospitato la 19esima edizione della Festa del Cavallino Rampante, promossa dal Comune di Lugo in collaborazione con la Scuderia Ferrari Club “Francesco Baracca”. Le rosse di Maranello hanno invaso il centro di Lugo fin dal mattino, per la gioia di grandi e piccoli appassionati; gli equipaggi hanno visitato la Basilica di Sant’Apollinare in Classe a Ravenna, mentre a mezzogiorno hanno percorso le strade dove negli anni Venti si disputava la corsa automobilistica “Circuito del Savio” nella sua versione breve (14 chilometri).

Nel pomeriggio in Rocca si è tenuta la cerimonia di conferimento del Premio “Francesco Baracca 2018” al professor Alberto Bucchi con la seguente motivazione: “per avere saputo coniugare al meglio una carriera straordinaria come docente universitario (professore ordinario di Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti presso l’Università di Bologna dal 1980 al 2006) e tra i massimi esperti in campo nazionale di ingegneria civile, con un’inesauribile passione per la città di Lugo, che gli ha dato i natali, la sua storia e le sue tradizioni”. Al termine, un brindisi celebrativo una torta realizzata per omaggiare la ricorrenza del centesimo anniversario della morte di Francesco Baracca.