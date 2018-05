Ironman 2018 diventa un progetto di alternanza scuola-lavoro

L'Ironman Italy Emilia Romagna, il triathlon di lunga distanza fatto di 3,8 km di nuoto, 180 km in bicicletta da cronometro e 42,2 km di corsa percorsi a Cervia a settembre da oltre 2.000 atleti provenienti da 70 paesi stranieri (che si ripeterà quest'anno dal 20 al 23 settembre), ha visto la partecipazione di 200 ragazzi dell’istituto alberghiero Tonino Guerra, fra i 1500 volontari presenti alle gare, che hanno svolto attività legate al ristoro degli atleti durante la frazione podistica, lunga circa 10 km da percorrere per ben 4 volte con la presenza di un punto di ristoro ogni 2 km. Al termine della gara sono stati moltissimi gli atleti che hanno voluto complimentarsi con lo staff per gentilezza e cortesia soprattutto di quei giovani volontari che con entusiasmo e grande professionalità regalavano una parola di incitamento e un sorriso a chi stava faticando nell’ultima durissima frazione dell’Ironman.

“I ragazzi hanno dimostrato grande maturità e spirito sportivo, oltre alla professionalità che sempre li contraddistingue - commentano il sindaco Luca Coffari e l’assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Grandu - Un ringraziamento di cuore agli studenti e naturalmente anche alla scuola, sempre attenta, sensibile e collaborativa nell’ottica di una continua sinergia con la città. Crediamo che i ragazzi abbiano apprezzato l’esperienza e ci auguriamo rispondano ancora con lo stesso entusiasmo a futuri appelli a nuove esperienze”. Alle parole di ringraziamento verso i giovani protagonisti dell'accoglienza messa in atto lo scorso settembre, si è aggiunta la consegna di un piccolo dono commemorativo da parte dell’organizzazione Ironman e un attestato di partecipazione. L’organizzatore ha infine voluto rinnovare l’invito a una collaborazione per il 2018, proponendosi per un progetto di alternanza scuola-lavoro che possa concretizzarsi sia durante le fasi della prossima gara ma anche durante le fasi di accoglienza degli atleti che sono ospiti del nostro territorio.