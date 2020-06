Issata la 'Bandiera Blu' a Marina di Ravenna: "All'altezza della nuova sfida"

Confermata per l’estate 2020 la Bandiera Blu per la spiaggia di Marina di Ravenna, issata al Circolo Marinai d’Italia alla presenza del Consiglio Direttivo Anmi e Presidente Pro Loco Marino Moroni. L’annuncio è stato dato dalla ong danese Fee, Foundation for Environmental Education.

"In un momento così difficile e delicato per il turismo – commenta la Consigliera Anmi Simona Stranieri - la conferma di questo riconoscimento per il litorale adriatico mette in evidenza, sotto il profilo delle garanzie e della sicurezza ambientale, che siamo pronti a rispondere alle nuove esigenze della domanda turistica per la prossima stagione in termini di sicurezza e capacità di accoglienza. E tutto questo è possibile grazie al lavoro condiviso tra Comune e operatori turistici e commerciali che dimostrano grande professionalità. Nonostante quest’anno i parametri fossero più stringenti, il nostro litorale si è dimostrato all’altezza della nuova sfida e voglio considerare come un buon auspicio la conferma della bandiera Blu per la prossima stagione turistica e balneare, che sarà comunque inedita".