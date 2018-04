Jovanotti arriva a sorpresa a Ravenna: niente concerti però, ma solo una visita medica

Jovanotti lunedì mattina è arrivato a sorpresa a Ravenna. Purtroppo, però, non ci sono suoi concerti in vista nella città dei mosaici: il cantante, infatti, si è recato nello studio ravennate di Franco Fussi, medico specialista in foniatria e otorinolaringoiatria, responsabile del Centro Audiologico Foniatrico dell’Azienda Ausl di Ravenna.

Lorenzo Cherubini ha pubblicato due foto sul suo profilo Instagram annunciando di essere costretto a rimandare il concerto in programma per lunedì sera a Bologna, per via di un piccolo edema alle corde vocali. "Se non faccio almeno tre giorni di silenzio toale e terapia il rischio è che poi peggiori ulteriormente - spiega 'Jova' - E’ la prima volta che mi capita di dover rimandare uno show e mi dispiace molto". Il cantante ha anche annunciato che la data bolognese verrà recuperata, mentre chi vorrà potrà chiedere il rimborso del biglietto.