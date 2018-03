L'Accademia chiude dopo il crollo del controsoffitto: al via i lavori

Cominceranno martedì 3 aprile all’Accademia di Belle Arti i lavori di ripristino della porzione di controsoffitto di una delle aule ceduta nei giorni scorsi. Per poterli programmare l’amministrazione comunale ha dovuto attendere la disponibilità della proprietà dell'immobile (Inps) per un sopralluogo congiunto, che è avvenuto il 28 marzo. A seguito di questo incontro e con il comune obiettivo di ripristinare i locali e riavviare le lezioni sospese, si è disposta la massima priorità per gli interventi e la necessità di chiudere l'Accademia nei giorni immediatamente successivi alle vacanze pasquali, con ripresa delle attività il 9 aprile. Questa chiusura ha l'obiettivo di ripristinare in sicurezza i locali per consentire il regolare e pieno funzionamento delle attività; in via cautelativa verrà verificata la sicurezza degli ambienti in generale.

Il cedimento si è verificato il 13 marzo nella porzione di aula adibita a deposito materiale, dove all'atto pratico si sono parzialmente sfilate alcune doghe in alluminio, delle numerose che compongono il controsoffitto. L'episodio è stato immediatamente segnalato ai tecnici competenti che hanno effettuato il sopralluogo il 15 marzo, a seguito del quale sono state disposte la chiusura dell'aula (che comunque non era già stata più utilizzata per le lezioni) e la sospensione delle lezioni di plastica ornamentale e tecniche plastiche contemporanee. Le altre lezioni che abitualmente si svolgono in quell'aula, tecniche e tecnologie delle arti visive, si sono svolte in spazi diversi dell'Accademia.